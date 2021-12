"É de Casa" é processado por plágio, diz colunista

Mal estreou e o programa "É de Casa", novo matinal das manhãs de sábado da Globo, já é alvo de processo da justiça. Segundo a colunista Keila Jimenez, do R7, a atração criada por Boninho está sendo acusada de plágio.

A ação está é movida pelo diretor e apresentador Fabrício Fabre, de Vitória (ES). Ele entrou com um processo contra a Globo na semana passada, na 10° Vara Cível do Rio de Janeiro, afirmando que o modelo usado pela emissora é o mesmo que criou e exibe pela internet desde 2012, o "Casa Mais Família".

A atração se passa em uma casa montada em um shopping center de grande circulação, onde o público pode assistir gratuitamente aulas shows sobre vários temas (etiqueta, maquiagem, jardinagem, gastronomia, moda, spa, saúde, automotivo, psicologia, educação...) de forma interativa e com recursos audiovisuais. Tudo isso comandado por apresentadores e especialistas.

Para Fabrício, seu programa foi copiado. "A emissora deve ser citada no processo nesta semana", disse o advogado do diretor, Sandro Rizzato, em entrevista à coluna. "Reunimos muitos pontos que demonstram as semelhanças entre os programas.", completou.

Audiência

E não para por aí. Outro problema do "É de Casa" é a audiência. O programa é alvo de críticas e até agora não teve o retorno esperado. No último sábado, 15, mesmo com a presença da campanha "Criança Esperança", o matinal marcou apenas 6 pontos de audiência, perdendo para o SBT no horário, que marcou 7. Cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande São Paulo.

"É de Casa" estreou no último dia 8 sob o comando de Patrícia Poeta, Tiago Leifert, Ana Furtado, Zeca Camargo, Cissa Guimarães e André Marques.



