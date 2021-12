"É coisa de Hebe", diz Xuxa sobre programa às segundas

O programa de Xuxa na Record será às segundas-feiras - com estreia para a próxima, dia 17. Na coletiva desta terça-feira, 11, ela falou sobre Hebe Camargo, que também tinha um programa no mesmo dia de semana, mas no SBT. "É coisa da Hebe ... É como se ela dissesse :'eu tô cuidando de você. Eu não chego nem no dedinho do pé da Hebe, nem na sombrinha dela, mas só de estar no ar na segunda-feira, no dia dela, já é bom demais.", disse.

Xuxa também revelou como vai fazer quando for entrevistar Silvio Santos. "Vou sentar do lado dele e deixar ele falar. É o maior apresentador...Sabe tudo. Ele já deu entrevista para o meu chefe (Edir Macedo),mas eu sonho alto,não vou desistir de falar com Silvio", contou.

No primeiro programa, a principal entrevista será com Tom Cruise, que vai lançar Missão: Impossível Nação Secreta.

