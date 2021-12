"É bom falar sobre o budismo", diz Fabíula Nascimento

De visual novo, com cabelo mais curto, preto e com franja, Fabíula Nascimento volta ao ar em Joia Rara para viver a vedete Matilde Meyer. Na trama, ela vai lutar pelo amor proibido do monge budista Sonan (Caio Blat). Para a atriz, o maior desafio da personagem será o de contar, de forma verdadeira, uma história de amor.

Depois do sucesso em Avenida Brasil, você volta ao ar como Matilda Meyer. Como é sair do universo de Olenka e mergulhar no mundo dessa vedete?

É maravilhoso voltar em um trabalho completamente diferente. A Matilde é uma das vedetes do cabaré da novela e entra na segunda fase da trama. Ela é uma pessoa doce, suave, e vai viver uma história de amor proibido com um monge, interpretado pelo Caio Blat, que é um ator maravilhoso.

Qual é a expectativa para a segunda novela da carreira?

Tenho certeza de que vai ser um trabalho superbonito, uma novela de época, que aborda os anos 1930/1940. Eu vi algumas imagens da novela e está tudo lindo. É bom porque vai falar um pouco do budismo, que muita gente não sabe direito o que é.

Qual será o maior desafio daqui para frente com Matilde Meyer?

Contar uma história de amor não é uma tarefa fácil. A minha personagem vive um amor proibido e sabe que ele a ama também. E como fazer isso? Acho que é com verdade e sem cair no clichê. Fazer mocinhas é um grande desafio. Até porque ela não pode ficar boba, chorona, chata. Todas as vezes que fiquei apaixonada, que amei, nunca sofri. Sempre fui vivendo aquele amor.

Avenida Brasil foi sua primeira novela e um sucesso. Guarda boas recordações da trama de João Emanuel Carneiro?

A Olenka foi a minha primeira personagem em novela e com uma importância enorme. No começo ela era de passagem, não tinha uma trama específica. E o bacana foi que ela acabou participando de tudo um pouco, desde a história com a melhor amiga, ao envolvimento com o Silas (Ailton Graça), depois o Adauto (Juliano Cazarré). Foi incrível fazer parte desse projeto, engatando novamente uma parceria com Murilo Benício, com quem trabalhei no seriado Força Tarefa.

Aos 35 anos, você se sente realizada com tudo o que fez até aqui?

Sou abençoada por trabalhar no que eu amo e ainda de poder pagar as minhas contas com o que mais gosto de fazer. Sou muito realizada. As pessoas não sabem como é difícil a minha profissão.

Nunca pensou em desistir e voltar para o Paraná?

Eu trabalho há 17 anos e nunca pensei em desistir. Se você pensa é porque não era pra ser. A vida é feita de altos e baixos, e isso é o tempo inteiro. E precisamos enfrentar as adversidades e continuarmos focados naquilo que gostamos, que queremos.

