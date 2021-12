"É a volta para curar a minha alma", diz Claudia Jimenez

Após passar por mais uma cirurgia delicada no coração para trocar a válvula aórtica, Claudia Jimenez conta que voltar a trabalhar, com a personagem Zélia, de Além do Horizonte (Globo), é o remédio que estava faltando na atual fase de sua vida. Claudia se diz curada, com menos medo e mais reflexiva, madura. Ela conta ainda que retornar às novelas com o autor e ainda cercada pelos colegas que já conhece há anos, é um prazer a mais.

Você estava afastada das novelas desde Aquele Beijo. Como é voltar a trabalhar, principalmente após a cirurgia do coração?

É muito bom estar viva e poder trabalhar. Agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade que me foi dada. E eu tive uma grata surpresa com esse trabalho. O Carlos Gregório, que é ator de teatro e meu amigo há muitos anos, é um dos autores do texto. Quando recebi os capítulos evi que era ele, fiquei muito feliz. Ele me conhece há muito tempo e sabe escrever do jeito que eu gosto de falar. Isso é maravilhoso. Acho que Além do Horizonte é a volta que eu precisava para curar a minha alma.

A Zélia é uma personagem que também traz humor, que é uma de suas marcas, certo?

Claro! Ela tem humor, senão eu não estaria aqui. Afinal, é a anfitriã desse lugar misterioso. A Zélia é a mais antiga desse local e é ela quem recebe as pessoas quando chegam. A Zélia tenta agregar e fazer com que as pessoas aceitem a nova realidade. E, nesse ponto, eu até sou um pouco parecida com a Zélia. Sou agregadora, gosto de reunir as amigas.

Antes de fazer Além do Horizonte, você andou um pouco reclusa. Nesse período longe da TV, chegou a receber convites para outros trabalhos?

O corpo se recuperou rápido porque eu tinha bons médicos ao meu redor. Mas a alma dessa vez ficou um pouco medrosa. Eu comecei a não querer sair, preferia ficar quieta mesmo. Acho que é normal por quem passa por tudo o que eu enfrentei. Mas nada como uma boa terapia. Eu também comecei a fazer meditação e o trabalho veio para ser o último remédio para a ferida fechar. Quanto aos trabalhos, tiveram algumas coisas. A Perséfone, da novela Amor à Vida, eu não pude fazer porque não estava em condições. Essas coisas levam tempo. E passar por uma cirurgia em que seu coração fica sete horas numa bandeja é muito puxado. Sobre a volta do Sai de Baixo, eu não quis fazer. Pé na Cova eu não fiz porque não pude, mas eu adoraria!

Por falar em novela, Além do Horizonte é uma trama que ressalta a importância da felicidade.

O que representa essa tal felicidade para você?

Para mim é estar viva, ter saúde. O resto vai se encontrando, buscando por aí. Quando uma pessoa enfrenta as barras que eu passei, de estar entubada em um CTI, realmente quase morrendo, entende que a felicidade é estar viva. O resto é como Olimpíada e a gente vai pulando os obstáculos. Eu acho que a maturidade é que traz isso. Quem não consegue amadurecer, não aproveita isso para servir como um impulso para se crescer na vida. Eu aproveitei!

Foi difícil encarar a realidade de ter que fazer mais um procedimento no coração?

Eu troquei a válvula aórtica, abri meu coração mais uma vez, por problemas devido à radioterapia da época do câncer. Mas passou e agora é só alegria, é curar o que faltava porque o corpo está zerado.

É difícil mudar o hábito alimentar, não?

Todo mundo quer ter uma vida saudável, mas o consumo de coisas que fazem mal é tão grande, que ascrianças já nascem praticamente comendo hambúrguer, batata, brigadeiro. Eu tenho uma academia, em parceira com a Stella Torreão, o Espaço Stella Torreão (no Rio de Janeiro), onde recebemos crianças obesas e fazemostrabalho multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, e são muitas crianças que chegam. Nós abrimos o espaço quando eu operei há 12 anos para colocar as pontes de safena. Quando eu acabei de operar, eu tinha que fazer a minha reabilitação e não existia no Rio de Janeiro um espaço com médico o tempo todo. E a reabilitação de um cardíaco tem que ser com médico presente. Aí a Stella teve a ideia de criar o espaço e eu resolvi ser sócia dela. Estamos lá há 14 anos, com dois mil alunos.

