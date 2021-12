'É a realização de um sonho', diz Gabriel Sater

Filho do cantor Almir Sater, o bonitão Gabriel Sater, 32 anos, deu um tempo na carreira musical para participar de "Meu Pedacinho de Chão" (Globo), sua primeira novela. Ele interpreta Viramundo, jovem rústico que encanta as mulheres - dentro e também fora da trama. "Nunca imaginei que teria a oportunidade de fazer um papel em uma novela dessa", diz o ator. "Foi a realização de um sonho, uma experiência que marcou a minha vida.



"Perdi 10 kg para o personagem", revela o galã. A novela também lhe rendeu frutos na música. "Aprendi a tocar viola caipira para o papel e acabei gravando esse instrumento no meu último disco, "Indomável". Estava já no meio do disco, gravando em estúdio, quando fui chamado para a trama, aí levei o folhetim para o disco. Graças à novela, tive que aprender a tocar esse novo instrumento e me apaixonei", diz ele, entusiasmado.

