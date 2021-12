Dulce Maria não eleva a audiência de Rebelde

A tentativa da Record em levar a atriz e cantora mexicana, Dulce Maria, em alguns capítulos da novelinha teen Rebelde, não rendeu o que a emissora esperava.

A participação de Dulce, em cenas que foram ao ar nesta segunda-feira (6), seria por alguns motivos bem simples: a mexicana fez parte da primeira versão da novela e conquistou milhares de fãs pelo mundo inteiro.

Mas, segundo dados prévios da Grande São Paulo, a trama registrou apenas 5.4 pontos de média e amargou o terceiro lugar no ranking do Ibope. Do outro lado, a novela Carrossel cravou 14 pontos e obteve a vice-liderança isolada.

Dulce teria recebido R$ 400 mil de cachê para as poucas cenas em que aparece. Ela, inclusive, já disse em entrevista que não voltaria a interpretar Roberta, personagem que a tornou famosa.

