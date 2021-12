Dudu Azevedo se destaca como repórter no Vídeo Show

Entre as apostas para melhorar a audiência do "Vídeo Show" (Globo) está o ator Dudu Azevedo. Ele recebeu a missão de acompanhar os bastidores das gravações das novelas. "O Ricardo Waddington ñdiretor de núcleo] me chamou para uma reunião e me perguntou se eu tinha alguma experiência em reportagem e vontade de fazer o programa. Foi um convite inesperado", diz o ator, cujo último trabalho foi em "Flor do Caribe" (Globo, 2013).



"Estou gostando muito. É sempre interessante exercitar novas formas de me comunicar. Fiquei instigado com a oportunidade de fazer um programa que eu sempre acompanhei", complementa. Azevedo já teve uma experiência como repórter quando acompanhou o festival de música Lollapalooza. Mas, segundo o ator, não houve um preparo para os desafios do "Vídeo Show".



"Acho que isso pode ser um diferencial positivo. A técnica é sempre bem-vinda, mas a intuição tem seu valor também. Tem sido interessante viver cada descoberta e progredir na relação com a câmera, com os entrevistados, com cada situação inusitada que aparece", comenta ele, que, em sua estreia, acompanhou uma gravação de "Geração Brasil" (Globo) na praia com os atores Isabelle Drummond e Humberto Carrão.



"Foi uma missão grande e durou um dia inteiro. Mas foi bom dar a partida com um desafio desses, pois exigiu de mim e me situou no trabalho", completa. Segundo Azevedo, acompanhar a rotina de um set de gravação não é tão fácil quanto parece na TV.



"É preciso ter habilidade e sensibilidade para interagir em um ambiente delicado como esse. A equipe do 'Vídeo Show' precisa estar ali quase que invisível, não atrapalhar o andamento das gravações e saber ser oportunista para abordar os entrevistados no momento certo. É quase uma façanha", diz.



"Mas a boa relação com as equipes de produção e o elenco faz toda a diferença, claro", complementa. As reportagens sobre os bastidores da série "Tapas & Beijos" (Globo) e o bolão dos atores para a Copa do Mundo 2014 ganharam um espaço no coração do ator.



"Cada reportagem tem o seu valor, mas essas duas que eu fiz foram muito divertidas e tiveram bons resultados, além de repercussão nas redes sociais", conta. Mas Azevedo adianta que, mesmo com a experiência como repórter, não deixará a carreira de ator de lado. Neste ano ele volta a interpretar o mulherengo Marcelo, no filme "Qualquer Gato Vira-Lata", dirigido por Tomás Portella. A comédia romântica terá Cléo Pires e Malvino Salvador no elenco e deve estrear em 2015.



Além do longa, o ator diz já estar reservado para uma novela da Globo. "Começo as gravações de 'Babilônia', próxima novela das nove, escrita por Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, também neste ano. Mas, até lá, sou do 'Vídeo Show'", encerra.

