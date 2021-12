Duas integrantes concorrem à 14ª vaga na casa do BBB

Novas integrantes entraram na casa do Big Brother Brasil 15 para concorrer à 14ª vaga na casa. As louras Julia e Aline chegaram na "bignave" nesta tarde de quarta-feira, 21, causando o maior alvoroço entre os participantes. No domingo, 25, uma deixará o reality. Até lá, o público deve escolher sua favorita para entrar na disputa por meio de uma votação no site do programa.



Aline, 24 anos, é solteira, formada em designer de interiores e trabalha com moda. Julia, 23 anos, é admistradora de empresas e tem uma marca de roupas femininas. As duas são fãs de academia e prezam cuidar bem do próprio corpo.

Segundo o UOL, um 15º participante poderia ser escalado para a casa. A diferença é que ele pode ser um ex-participante. Ainda de acordo com o portal, o novo participante poderia ser, também, um artista convidado, como ocorreu com Tatá Werneck na edição anterior.

Baixa audiência

Seguindo a linha dos últimos programas, este BBB estreou com uma baixa audiência, registrando 25 pontos em São Paulo. Já no Rio, foi de 30 pontos. Cada ponto equivale a 65 mil domicílios. Esse número é o mesmo da estreia da 13ª edição do programa.

No 14º BBB, a audiência marcou 29,6 pontos.

Mudanças na casa

O líder de cada semana vai poder desfrutar de mais mordomias, como uma banheira de hidromassagem e câmeras para monitorar outros brothers. Além do poder de escolher quem participará das provas de resistência, entre outras coisas. O líder irá ganhar 10 mil reais por cada liderança, e terá o poder de dividir os grupos da Prova da Comida.

Mesmo com os novos benefícios, a vida do líder não ficou mais fácil. Ele perderá a imunidade e poderá ser votado para o paredão, assim como qualquer outro integrante. A não ser que tenha ganhado a imunidade do Anjo.

As provas de resistência das edições anteriores serão reeditadas para essa edição, um BBB "retrô".

