Duas bandas baianas seguem na disputa do "SuperStar"

Após a final do "SuperFiltro", uma das fases do programa "SuperStar", da Rede Globo, doze bandas seguem na disputa. Entre elas, os baianos Lucas e Orelha que se classificaram, com 77% de aprovação, no programa exibido no dia 7, além da banda Scambo, também baiana, que obteve 79% de aprovação na noite deste domingo, 14.

No programa exibido neste domingo, 14, os convidados Daniela Mercury, Digão, da banda Raimundos, e Toni Garrido, ajudaram, somando 2% à porcentagem de votos já obtida pela banda escolhida pelo trio. A banda Kita acabou ganhando os 2%, com os votos de Digão e Toni.

Com o resultado, as bandas Consciência Tranquila, Eletronaipe e Falange deixaram a competição. Já as bandas Dois Africanos, Kita, Serial Funkers, Scambo, Supercombo e Dona Zaíra seguem na disputa, junto com Os Gonzagas, Scalene, Versalle, Devir, Lucas e Orelha e Big Time Orchestra, classificados no programa exibido no dia 7.

Conheça as banda baianas

Lucas e Orelha - Lucas e Rick, também conhecido como Orelha, são dois jovens da periferia baiana apaixonados por música. O que era diversão virou coisa séria, e a dupla Lucas e Orelha foi formada. Apesar do pouco tempo de estrada (cinco meses), os cantores colecionam momentos marcantes.

Scambo - A proposta inicial era fazer reggae, mas as influências do rock e da Mpb mudaram a sonoridade da Banda Scambo, definido pelo integrantes como um estilo musical híbrido desses três gêneros. A banda surgiu no início dos anos 2000. São mais de 10 anos de trabalho, apesar dos quatro anos inativos, após um desentendimento entre os músicos. Shows, festivais, indicações ao tão respeitado prêmio "Troféu Caymmi" tornaram a banda uma febre entre o público jovem de Salvador.

Próximas fases

Ainda estão por vir o Top 12, 9 e 7, que definem os participantes da grande final. Vale votar nos representantes baianos para conquistar a vitória do programa.

