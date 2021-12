Duas baianas entram no The Voice Brasil

Bruna Barreto e Aila Menezes são as baianas que entraram para o The Voice Brasil, na segunda etapa das Audição às Cegas, exibida nesta quinta-feira, 10, na Globo.

Ao interpretar a canção Disritmia, de Martinho da Vila, Bruna misturou o samba e o rock em uma apresentação bem ousada. A mostra de seu talento deu tão certo que Lulu Santos, Claudia Leitte e Daniel viraram para ela.

"Menina, você é sensacional. Você é bonita, é estranha. O seu sorriso é lindo, seu rosto é legal (...) Aqui está a grande estrela (Claudia), o grande cantor (Daniel) e o grande palhaço (Lulu). Faça a sua escolha. Com quem você quer ir?", perguntou Lulu, que acabou sendo o escolhido por Bruna.

Apesar da plateia cantar junto com Aila Menezes, ela só teve a aprovação de Carlinhos Brown, que virou a cadeira no último momento. Ela contou A Loba, de Alcione, com direito a uma performance com um grande leque vermelho.

Nesta segunda etapa da audição também foram escolhidos Bruna Barreto, Bruna Borges, Pedro Lima, Débora Cidrack, Sam Alves, Lucy Alves, Herli Dias, Aila Menezes, Ana Lonardi e Luiza Lara.

adblock ativo