Drica Moraes pede afastamento da novela Império

Após passar por uma crise de labirintite, Drica Moraes é afastada permanentemente da novela Império. Longe das gravações desde o final de novembro, Drica acatou à decisão médica e irá sair do folhetim para tratar de uma faringite.

A vilã Cora, um dos personagens centrais da trama de Aguinaldo Silva, passa a ser interpretada por Marjorie Estiano já a partir do capítulo que vai ao ar neste sábado, 6. Marjorie já havia vivido a personagem na primeira fase da novela.

O rejuvenescimento repentino de Cora será um choque dentro da trama e a vilã irá penar para provar que é a mesma pessoa, apesar da mudança física. No folhetim, Cora irá explicar que fez cirurgia plástica como forma de se preparar para sua noite de amor com o Comendador.

Cena que vai ao ar neste sábado, 6, já foi gravada com Marjorie Estiano. (Foto: Divulgação | TV Globo)

A cena em que o personagem de Alexandre Nero se encontra com a versão repaginada de Cora vai ao ar neste sábado. Ao entrar no quarto do hotel onde o encontro foi marcado, José Alfredo dá de cara com a vilã, com a cabeça coberta por um véu. Ele também ficará chocado com a mudança.

Apaixonada pelo Comendador, a dona de casa exigiu uma noite com ele em troca do diamente rosa. Contudo, José Alfredo não está disposto a ceder aos seus caprichos tão facilmente. Ele vai usar um líquido preparado por Espinoza (Simon Petracchi) para fazê-la dormir e aproveitar o seu estado de sonolência para descobrir onde está o diamante. Cora só acorda no dia seguinte e, enfurecida, exige outra noite romântica.

