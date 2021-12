Drica Moraes descarta 2ª temporada de "Verdades Secretas"

O capítulo final de "Verdades Secretas", na última sexta-feira, 25, movimentou a internet e fez muitos fãs pedirem uma segunda temporada da novela das 23h da Globo. Mas Drica Moraes, a intérprete de Carolina, descartou qualquer chance disso acontecer.

"Não deve ter uma segunda temporada porque não é uma série. É uma novela com começo, meio e fim", afirmou a atriz, em entrevista ao UOL neste domingo, 27, no Rock in Rio.

Drica disse ainda que é a favor das novelas de duração mais curta, como a trama de Walcyr Carrasco: "É bom ter novelas assim, que abrem mais o caminho e o mercado para nós atores".

Com o fim da novela, a atriz contou pretende tirar férias. "Agora eu quero dar um tempo, quero descansar", disse.

