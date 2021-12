Douglas toma banho nu na casa do BBB 15

Mal chegou no Big Brother Brasil 15 e Douglas já está se sentido em casa. Na hora do banho o rapaz mostrou que as câmeras não lhe incomodam e tirou a roupa para tomar seu banho na madrugada desta quarta-feira, 21.

Ao ver a cena, Adrilles se espantou com a atitude do motoboys e comentou: "Se eu tivesse os atributos, também faria". A professora de artes Mariza, que já estava no banheiro escovando os dentes, também presenciou a cena, mas preferiu não olhar para Douglas.

Depois que acabou o banho, o brother se enrolou em uma toalha, se enxugou, saiu do box e colocou a cueca sem preocupação de ser surpreendido pelos colegas de confinamento.

