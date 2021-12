Douglas Sampaio vence "A Fazenda 8" e fatura os R$ 2 milhões

O ator Douglas Sampaio foi o grande vencedor de "A Fazenda 8", que aconteceu na noite desta terça-feira, 8. Juntamente com Douglas, estavam na final a modelo Ana Paula Minerato e o ator Luka Ribeiro.

Com resultado inesperado, já que Minerato era a grande favorita ao prêmio, Douglas garantiu os R$ 2 milhões com 52,9% dos votos e a modelo ficou em segundo lugar, com 46,58% dos votos. Em terceiro, Luka, com 0,52%.

Ao fim do programa, em entrevista com jornalistas, o ator de 22 anos confessou que nunca teve tanto dinheiro em sua conta, e agradeceu a sua família, pelo prêmio conquistado. "Eu queria dedicar esse prêmio ao meu pai que me ensinou que não é errado defender quem a gente ama e a minha mãe que eu amo muito".

Agressão

Na última festa do programa, que aconteceu no domingo, 6, onde todos os ex-participantes da temporada voltam para "confraternizar" com os finalistas, Mara Maravilha agrediu o vencedor com três tapas.

Perguntado sobre a agressão, o que os tapas que levou de Mara na festa de domingo o ajudaram "No início do programa, estava em conflito com meu emocional. E quando eu levei aqueles três tapas, eu soube me controlar. E tenho certeza que a Mara me ajudou com isso. Obrigada, Mara, pelo prêmio", ironizou.

A final do reality não teve a presença de Mara, nem de Thiago Servo. A cantora alegou problemas de saúde e o sertanejo teria sido barrado pela emissora, já que ele desistiu do programa.

