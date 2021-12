Douglas e Francieli formam o primeiro paredão do BBB 15

O Big Brother Brasil 15 já tem seu primeiro paredão. Douglas e Francieli disputam a permanência no reality. Como nas edições anteriores, a eliminação será na terça-feira.

Antes da formação da berlinda, Pedro Bial anunciou que Aline seria a 14ª participante do programa. Ela venceu Julia com 53% dos votos e ainda ganhou a imunidade.

A formação do paredão começou com a escolha do anjo Marco. Ele deu a imunidade para Adrilles. Em seguida, foi a vez da líder Mariza dizer quem indicaria para a berlinda. Ela escolheu Douglas e falou sobre a dificuldade da tarefa. "É muito difícil escolher. Realmente, ônus é grande", disse.

Francieli teve seis votos da casa. Ela foi apontada pelos colegas como manipuladora e racional.

O segundo brother mais votado pela casa foi Luan, com três indicações. Marco também foi votado. Ele foi a escolha de Cézar e Luan.

adblock ativo