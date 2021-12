Dominical O Melhor do Brasil vira laboratório da Record

O apresentador de O Melhor do Brasil, Rodrigo Faro, que assumiu de forma repentina a briga pela audiência nas tardes de domingo com a saída de Gugu Liberato da Record, revela que não tinha opção.

"Não fui convidado. Eu fui convocado, sabe exército?!", brinca ele. Seu programa foi alterado de horário e de dia na programação da emissora paulista desde 16 de junho, entrando no olho do furacão e ocupando a lacuna deixada por Gugu. O apresentador faz um balanço dessa mudança.

"A gente conseguiu ter uma audiência legal e o programa está lotado de patrocínio. Não tem lugar para novos anúncios nem no break. É um programa que dá lucro e vem incomodando os concorrentes", declara Faro. "Nunca sonhei em chegar ao domingo tão rápido e ainda mais em empatar com o Faustão, que está em campo há mais de 30 anos", dispara.

A atração estreou sem fazer nenhuma inovação e faz um laboratório no ar, testando quadros que já existiam aos sábados. Faro confirma isso e afirma que tem livre arbítrio em sua atração. "A Record não tem medo de errar. Que emissora coloca um programa no ar e deixa a gente experimentar, sabendo que vai ter domingo que a gente vai ficar em terceiro lugar, tem domingo que a gente vai empatar e vai ter domingo que a gente vai ganhar. É uma guerra e eles estão deixando a gente trabalhar", comenta o apresentador, que diz que os resultados atuais são surpreendentes e eles devem continuar testando quadros nos próximos meses.

Novos quadros - O caminho de O Melhor do Brasil não deve fugir do que está sendo exibido até agora. Para Rodrigo, um bom programa de domingo tem de ter humor e emoção. "A gente tem vários quadros de emoção, a diferença é a maneira de abordar. Estamos buscando o melhor conteúdo e, na hora que a gente acertar, segura!"

Entre os quadros novos adiantados por ele, está o Te Quero de Volta, que começou a ser gravado na semana passada. "Vai ter emoção, mas não vai ser assistencialismo. Eu cheguei até aqui, com a minha alegria e o meu bom humor e quero continuar assim", avisa Faro.

Sobre apresentar O Melhor do Brasil ao vivo, ele diz que isso não vai acontecer. "Quero ficar em casa de cueca acompanhando tudo ao lado das milhas filhas. Não existe pressão por parte da Record. O meu programa é muito difícil de fazer ao vivo, pois são muitos quadros", diz.

O Dança, Gatinho continua sendo o carro-chefe da atração e chegou a dar pico de 14/ 15 pontos de audiência recentemente. "Quanto mais a gente faz esse quadro, mais as pessoas pedem. Ele entrega muito bem (de audiência) para o Domingo Espetacular e isso é incrível", conta o apresentador.

O apresentador fica cerca de quatro horas no ar todos os domingos na Record, mas também está na Globo quase a semana inteira há algum tempo graças às reprises das novelas em que ele atuou na emissora cariocaNo entanto, Faro continuará na telinha do plim-plim com a reapresentação de O Cravo e A Rosa, no Vale a Pena Ver de Novo. "A Globo quer que eu fique mais lá que na Record. Nunca vi isso, mas não tenho saudades de fazer novela. Estou muito realizado como apresentador, eu me encontrei", brinca ele.

Paizão - No Dia dos Pais, Rodrigo Faro não pretende fazer nenhuma viagem ou uma comemoração especial. Ele deve ficarem casa com as filhas, de cueca e deitado no sofá, como gosta de ressaltar, assistindo O Melhor do Brasil. "Elas sempre dançam com o Dança, Gatinho. É sempre uma diversão", conta. Ele diz que acha importante passar valores de família para suas filhas, como o de amar as pessoas, de seremcrianças amorosas, de terem disciplina e, principalmente, que elas saibam desde pequenas o que é "não".

"Se você fica protegendo a sua filha a vida inteira do não, lá na frente ela vai se estrepar. Aprenda a frustrar a sua filha logo cedo. Minhas filhas são carinhosas e educadas. Tenho orgulho de levá-las em qualquer lugar, pois elas são disciplinadas e todo mundo vai me elogiar", confidencia ele.

