Domingos Montagner fala sobre papel em novela "Sete Vidas"

Bastou ele aparecer na TV para chamar a atenção dos telespectadores, principalmente do público feminino. Depois das novelas "Cordel Encantado", "Salve Jorge" e "Joia Rara", Domingos Montagner está de volta. Em "Sete Vidas", trama que estreia nesta segunda-feira, 9, no horário das seis da TV Globo, ele será o protagonista da história. Na produção, ele interpreta Miguel, velejador solitário que, por conta de um trauma familiar, isola-se, deixando para trás a mulher que ama. O que ele não sabe é que a vida lhe reserva a surpresa de sete filhos - seis deles frutos de uma doação de sêmen na juventude. Para o ator, o novo trabalho é um desafio encantador.

Como você construiu esse personagem tão solitário?



Por meio da observação. Esse aspecto introspectivo é algo com que tenho uma certa identificação. Tenho prazer em curtir a solidão. Agora, o comportamento dele em si não é parecido com o meu. Por isso a viagem que fizemos (a produção da novela) para a Patagônia foi muito importante. A pessoa que me ajudou com a vela, o barco e essas coisas é alguém com profundas características do Miguel. Observava muito o comportamento dele e ali encontrei elementos extremamente importantes. Foi um profundo exercício de observação e de tentativa e erro.

O mar é uma coisa próxima a você?



Nunca foi. Sou da terra, mas gosto do mar, não tenho medo. E tem uma coisa prática do barco, que tem muito a ver com o circo (onde o ator começou a carreira artística). Quando você está debaixo da lona, tem um cuidado frequente que se assemelha muito com a embarcação, de funcionamento técnico e mecânico muito parecido. Quando você está trabalhando ali, sabe que pode vir vento, chover, pode acontecer de tudo, assim como no barco. Então, pode ter uma tempestade no meio do espetáculo: tem de resolver, não pode ficar esperando. Senti muita identificação nessas duas características.

Por causa dos filhos gerados por doação de sêmen, a novela discute a nova família. Como você vê isso?

Não saberia responder, porque nunca vivi isso. Acho que as experiências humanas são muito determinantes para você emitir qualquer julgamento. Eu, particularmente, só emito opinião a partir de coisas que experimento. Acredito que, por exemplo, no caso da doação, e com as características do Miguel, nunca imaginaria encontrar o resultado da doação que ele fez. Isso não passa pela cabeça dele em nenhum momento. Não só pelas características dele, como pela idade que ele tinha na época em que doou, pois era muito jovem.

Mas você considera esses filhos como família?



Acho que isso passa muito pela experiência de cada pessoa no desenvolvimento afetivo que ela teve. Se cresce sabendo que foi gerada por um doador, ela desenvolve sua estrutura emocional de uma maneira. Se sabe depois de 20 ou 30 anos, tem outro tipo de comportamento. Acho que querer saber sobre a origem é muito instintivo e primitivo. Eu, Domingos, tenho grande prazer em saber da minha origem biológica. Imagino que, se não soubesse, iria gostar de saber. É uma curiosidade natural.

Discutir essa diversidade das famílias te interessa?



Acho que elas estão aí. Não tenho muita vontade de discutir, porque isso me parece muito natural. Se uma pessoa defende que isso não possa existir, vou ter uma opinião contrária, porque, para mim, parece um processo irreversível. A sociedade está se transformando, as relações humanas estão se transformando e caminhando para a tolerância. É natural que essa conformação familiar mude.

