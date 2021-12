Domingo Espetacular entrevista Xuxa

O Domingo Espetacular deste domingo, 15, na Record, exibe a segunda parte da reportagem especial com a apresentadora Xuxa, direto da Argentina. O programa, apresentado por Paulo Henrique Amorim, Janine Borba e Thalita Oliveira, vai ao ar às 19h30, logo após Hora do Faro.

A equipe de reportagem foi até à casa da Rainha dos Baixinhos, que, em uma entrevista reveladora, falou sobre a carreira, a relação com a filha Sasha, o namoro com Junno e os planos na nova emissora. No quadro Mitos e Verdades, os repórteres fazem uma análise sobre um alimento indispensável na maioria dos lares brasileiros: a farinha.

Eles mostram quando ela pode ser perigosa para a saúde e quais as alternativas à farinha branca, além de darem dicas para uma tapioca perfeita e uma boa farofa.

