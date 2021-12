"Dói no coração gravar cenas tão fortes", diz Agatha Moreira

Aos 22 anos, depois de protagonizar Malhação, da Globo, Agatha Moreira encara seu primeiro trabalho no horário nobre, o papel da assistente de fotografia Giselle de Em Família, na mesma emissora.

Na trama, ela não aceita a separação dos pais, Branca (Ângela Vieira) e Ricardo (Herson Capri), o que gera conflitos com a mãe, com direito a cenas de tapa na cara.

"O conflito da minha personagem com a mãe, que é bem rancorosa, é porque ela não aceita a separação deles. O pai saiu de casa e foi, a partir daí, que começaram as discussões, as brigas entre elas. Tenho feito cenas maravilhosas com a Ângela. Às vezes, são muito pesadas e, no final da gravação, a gente pede desculpas uma para a outra. Isso porque dói no coração gravar cenas tão fortes, mas, no final, fica lindo", afirma.

Entusiasmada, Agatha diz que tem aprendido a cada oportunidade de contracenar com Ângela e Herson e só tem a agradecer a oportunidade dada por Manoel Carlos, autor da história.

"Estou realizada. A minha participação em Malhação foi uma das etapas mais felizes da minha vida, e acho que continuo nessa fase agora na novela. Estou contente com o novo trabalho, que é uma grande responsabilidade para mim. A minha mãe é a maravilhosa Ângela Vieira, e o meu pai é o Herson Capri, dois atores gigantes. O meu olho brilha quando estou em cena com eles. São duas pessoas queridas e que adorei conhecer", diz.

Para viver a personagem Giselle de Em Família, a atriz revela que contou com a ajuda do experiente elenco. "Como não vivi o mesmo problema que ela, fiz leituras com os atores da trama. No meu caso, os meus pais se separaram quando eu tinha três anos, algo bem diferente da Giselle, que viu seu pai sair de casa na fase adolescente. Então essa preparação me deu segurança", explica.

Agatha diz que está completamente dedicada ao atual trabalho na TV.

