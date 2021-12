Documentário traça panorama político do Brasil

O documentário Elena (2012), de Petra Costa, é um trabalho profundamente pessoal sobre família, sonhos e perdas. Assim, seu novo filme, Democracia em Vertigem, já disponível na Netflix, sobre o desmantelamento do PT por parte dos interesses da direita e de grandes empresas, parece ser um caminho a ser seguido.

O avô de Petra, que cofundou uma das construtoras que se beneficiaram por décadas da corrupção política, e seus pais, que passaram anos na prisão ou se escondendo da ditadura militar por seu ativismo contra a repressão, criam fortes conexões entre a cineasta e ambos os lados das questões exploradas no filme.

Pode ser um clichê que “política é pessoal”, mas, como Democracia em Vertigem prova, isso é verdade.

“Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme”, narra Petra logo no começo do longa.

A partir daí, somos convidados a revisitar imagens antigas – da infância de Petra e do ressurgimento da democracia brasileira. Assim como os trabalhos anteriores da cineasta, ela consegue se inserir na trama e, aqui, prova que sabe fazer isso muito bem.

Democracia em Vertigem, porém, não é o primeiro documentário a abordar o impeachment de Dilma Rousseff. Nos últimos anos tivemos O Processo (2017) e Excelentíssimos (2018), ambos com abordagens diferentes, mas focados no mesmo tema.

O que torna Democracia... um filme, até então, único é por ele ser o primeiro a compilar num único trabalho os diversos acontecimentos que se desencadearam desde o impeachment.

No filme, acompanhamos momentos do processo que afastou Dilma do cargo de presidente da República, a prisão do ex-presidente Lula, e vislumbramos momentos das últimas eleições, que, democraticamente, levaram Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

Em conversa por telefone com A TARDE, a diretora Petra Costa conta que, a princípio, este seria mais um filme sobre o processo do impeachment. “Mas desde cedo eu queria que ele tivesse elipses da história do Brasil para contar a atual crise política”, acrescenta.

A ideia de dar continuidade ao documentário, mesmo após o fim do processo, surgiu com os vazamentos de ligações de Michel Temer antes que assumisse o cargo deixado por Dilma. “Ficou muito claro que aquela história não terminava no impeachment”, diz Petra.

Intimidade

Como de costume, os filmes de Petra estão carregados de ensaísmo e emoção. Porém não é por trazer a subjetividade e o que sentiu acompanhando todos esses processos em seu trabalho que Petra se torna menos objetiva.

Democracia em Vertigem é preciso e racional, mas, ainda assim, extremamente intimista em seu roteiro e fotografia, ao abordar um tema tão complexo em duas horas.

A diretora, inclusive, consegue imagens incríveis e bastante íntimas de Dilma e Lula em momentos cruciais de suas histórias. “Logo que começou a crise, eu escrevi uma carta para a Dilma e para o Lula, pedindo uma entrevista. Acho que eles nunca leram essas cartas, mas continuei tentando”, conta Petra. Deu certo.

Um ano após o impeachment, Petra visita Dilma e leva a mãe junto, para que conheça a ex-presidente. Ambas possuem histórias de guerrilha parecidas.

“Eu imaginava justamente que esse encontro provocaria uma reflexão interessante entre as duas. Foi a primeira vez que elas tiveram um encontro assim e, para mim, foi muito especial, como as histórias delas iluminam uma a história da outra”, lembra a cineasta.

Em outro momento, Petra mostra Dilma e Lula assistindo juntos à votação do Congresso que deu abertura ao processo de impeachment da então presidente.

Há ainda imagens mais impressionantes, como quando ela finalmente consegue acesso ao Palácio da Alvorada, depois que Dilma deixou o local, e consegue filmar funcionários retirando o colchão e as roupas da ex-presidente. “Foi uma bênção dos orixás do cinema”, define Petra.

A produção, no entanto, não traz respostas, pelo contrário, cria mais inquietações sobre um país que navega em mar revolto há mais de quatro anos, recapitulando como a trama política foi e é suja, com dois pesos e duas medidas para seus autores.

De forma certeira, ainda que não intencional, o lançamento de Democracia calhou de se entrelaçar com as reportagens que sinalizam que o atual ministro da Justiça Sérgio Moro teria agido em comum acordo com o procurador Deltan Dallagnol, autor dos power points que acusaram Lula.

No filme, a diretora consegue, inclusive, uma breve entrevista de um minuto com Sérgio Moro, quando ainda juiz da Lava Jato. “Tinham muitas perguntas que gostaria de ter feito”, reflete a diretora.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.

