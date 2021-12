Documentário retrata atletas brasileiras

Os grandes feitos das atletas brasileiras em todos os tempos foram radiografados por uma das cineastas mais premiadas do país, Laís Bodanzky, diretora de Bicho de Sete Cabeças e Chega de Saudade. É ela quem assina o especial Mulheres Olímpicas, que vai ao ar neste domingo, 13, às 21h30, no canal fechado ESPN Brasil.

Mulheres Olímpicas integra a terceira fase do projeto Memória do Esporte Olímpico, que fecha temporada justamente com este episódio. A pesquisa e as entrevistas de Laís Bodanky trazem, por exemplo, a ex-jogadora de vôlei de praia Jackie Silva, que ganhou a primeira medalha de ouro feminina para o País em 1996, ao lado de Sandra Pires.

Mostra também a saltadora Maurren Maggi, até hoje o maior nome do atletismo feminino do país, medalha de ouro na prova de salto em distância dos Jogos de Pequim, em 2008. Entre as estrelas recentes, há ainda Daiane dos Santos, ginasta que inventou um salto batizado o seu nome nos exercícios de solo.

As heroínas

A diretora também vai atrás das primeiras heroínas brasileiras, como é o caso de Benedicta Souza Oliveira, que brilhou na Olimpíada de Londres, em 1948, depois de ter se sagrado campeã brasileira e sul-americana como corredora nos 100 metros rasos. Depois, ela se tornaria a primeira brasileira escolhida como treinadora de atletismo.

Na mesma modalidade e também diante das lentes de Laís, aparece a lendária Melânia Luz dos Santos, que foi a primeira atleta negra a disputar Jogos Olímpicos pelo Brasil, também na Olimpíada de 1948, onde se destacou nas provas de 200 metros rasos e de revezamento 4 x 100 metros rasos, chegando à final em ambas.

A cineasta usa o seu talento para costurar estas histórias de vida, de épocas e situações tão distintas, criando um discurso que é um reconhecimento às conquistas das brasileiras, vencendo barreiras do preconceito e da precariedade das condições de treinamento para buscar, cada uma delas, o seu espaço no panteão das grandes atletas.

Além de Mulheres Olímpicas, esta terceira fase da série apresentou trabalhos de grandes realizadores, como o cineasta e documentarista Silvio Tendler, que assina O Brasil na Terra do Misha, registro da participação nacional na Olimpíada de Moscou, em 1980.

O seriado começou a ser transmitido em agosto, com o especial dirigido por Cacá Diegues, Flora Diegues e Renata de Almeida, No Meio do Caminho Tinha um Obstáculo. O documentário fala da luta do cavaleiro Rodrigo Pessoa e seu cavalo, Baloubet du Rouet

Os filmes ganharão Mostra na Cinemateca Brasileira e devem seguir em percurso pelas capitais brasileiras. Enquanto isto, o Ministério da Cultura, que promove o projeto Memória do Esporte Olímpico, aguarda até amanhã (dia 14) os últimos inscritos para o edital lançado em agosto, que vai destinar mais R$ 2 milhões a mais nove documentários, que devem chegar ao público em 2014.

