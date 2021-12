Documentário baiano entra na programação da Rede Globo

O documentário baiano "O Homem e o Brinquedo" entrou para a programação do Canal Futura (Rede Globo). A obra, que estreou na emissora na última quarta-feira, 19, é escrito e dirigido pelos cineastas Isaac Donato e Marília Cunha.

O curta-metragem acompanha o dia a dia de um hospital de brinquedos, em Salvador, em paralelo com a história de pais, mães e avós, que guardaram bonecas, bonecos e carrinhos para seus parentes. “Tratamos da hereditariedade, nas famílias, a partir desse ato de doar brinquedos do passado para filhos e netos”, revela Marília Cunha, diretora e produtora do filme.

Uma das personagens é a assistente social Genilda França. Em sua casa há um quarto exclusivo para seus bonecos, que são negros. O destaque é o “Meu Bebê”, que França conserva há mais de dez anos e o trata como filho.

“Como pedagoga e assistente social, a história de Genilda é bastante simbólica, para a nossa narrativa. Temos, aqui, a síntese dos brinquedos como registros de memórias de infância e, ao mesmo tempo, representatividade e afetividade”, conta Isaac Donato, codiretor.

Já a médica Simone Rosa apresenta a história da boneca Kátia. Por 58 anos, ela conservou sua primeira boneca e deu de presente à neta Marcela Rosa.

