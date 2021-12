DJ Zé Pedro está de volta com o Rebobina, no canal Viva

O DJ Zé Pedro estreia no dia 14 de janeiro, às 21h45, no canal pago Viva, o programa semanal "Rebobina". A série de cinco episódios será reprisada aos sábados, no horário das 12h30, e aos domingos, às 22h.

O experiente e divertido DJ carioca - que já participou do "Superpop", na Rede TV!; e do "É Show", na Record - ficou 12 anos afastado da telinha. Convidado pela diretora Tatiana Issa, diz que pensou numa série que resgatasse momentos memoráveis na área de música, cinema, telenovela e moda.

"Tatiana me propôs voltar à TV em um formato que eu decidisse e eu expus a ideia de fazermos um programa que falasse de memória de uma maneira em geral: na moda, na música, na TV", revela o DJ, explicando que o "Rebobina" busca recordar polêmicas e apresentar situações engraçadas em uma linguagem atual.

"O programa comenta comportamento e cultura de cada década, mas, com certeza, passa pelo ecletismo como um todo, que é a minha cara", afirma.

A cada semana, Zé Pedro e produção convidam artistas e personalidades do universo cultural e artístico e, é claro, a irreverência do DJ será uma constante. "Até exibiremos uma coreografia feita por mim de um hit emblemático de cada década abordada pelo programa".

Produzido pela Producing Partners, "Rebobina" é dividido em cinco edições: "Mulher 80", "Freedom 90", "Geração Dourada", "Não se Reprima" e "O Sertão Vira Mar".



Sucessos



Na estreia, "Geração Dourada" rememorará canções como "Menino do Rio", de Caetano Veloso; "Garota Dourada", da banda Rádio Táxi; e "Bete Balanço", grande sucesso do grupo carioca Barão Vermelho.

Letícia Spiller, Nelson Freitas e Silvia Machete participam desse primeiro episódio. Sobre as personalidades convidadas, Zé Pedro diz que já era amigo de Preta Gil, Ana Carolina, Fafá de Belém e Beth Lago.



"Outros conheci ali na hora dos programas, como Miá Mello, Letícia Spiller e Rodrigo Fagundes, que embarcaram no nosso esquema histriônico".

Fafá de Belém, Betty Lago e Angela Ro Ro estarão em "Mulher 80", que aborda a emancipação feminina no cinema, na TV e nos outros meios de comunicação.



O Viva destaca fenômenos da TV nos anos 1980, como o programa de variedades conduzido pela jornalista (hoje também atriz) Marília Gabriela, a TV Mulher. A série "Malu Mulher", com Regina Duarte vivendo adesquitada Malu, também será lembrada.

O Viva informa que as três convidadas de "Mulher 80" foram "unânimes" em citar a roqueira Rita Lee como referência e musa da época. "A música Mania de Você era um negócio", dispara Fafá de Belém. "A gente subia pelas paredes na praia".



Zé Pedro conta que os cinco episódios foram gravados em apenas dois dias, no Rio de Janeiro, num clima animado e sem estresse".

