"Dividindo bem, dá para conciliar tudo", diz Iris Abravanel

Conciliar a vida pessoal com os textos de suas novelas no SBT já virou rotina para Iris Abravanel. Única autora da emissora - em que também ocupa o posto de "primeira-dama", por ser casada com o "patrão" Silvio Santos -, a carioca de 66 anos está à frente do roteiro de Cúmplices de um Resgate, novela que estreou no último dia 3. "Participo de tudo. Em um dia estou às 19h30 na cidade cenográfica revisando, entrando nos lugares, dando uma olhada e, às 20h, janto com meu marido. Nesse horário, tenho de estar em casa".

Cúmplices de um Resgate é um "remake" da novela mexicana Cómplices al Rescate, escrita por Rosy Ocampo e exibida pela rede mexicana Televisa em 2002. Esta é a terceira trama infantojuvenil adaptada pela equipe liderada por Iris, que também foi responsável por Carrossel, em 2012; e Chiquititas.

Qual foi o maior desafio ao escrever Cúmplices de um Resgate, em comparação com seus trabalhos anteriores?

O maior desafio seria arranjar uma atriz para fazer as gêmeas, a Manuela e a Isabela. Mas como nós já tínhamos a Larissa Manoela, acho que a grande questão agora é fazer um bom trabalho. Algo que prenda a atenção da família brasileira, dos mais velhos às crianças. Quero ver a garotada cantando e dançando na frente da televisão. Esse é o nosso maior desejo.

Como foi que você chegou ao nome da Larissa Manoela para a protagonista da novela?

Tínhamos várias opções de novelas da Televisa compradas, mas assim que li essa sinopse, pensei na Larissa. Ela é perfeita e já teríamos a protagonista.

O SBT tem se afastado de temas polêmicos como a homossexualidade em suas novelas. É uma opção?

Acho que tem todos os programas e para todo mundo. Não existe essa preocupação.

O Silvio Santos gosta de dar conselhos em relação ao seu trabalho?

É difícil para ele não dar opiniões ou palpites em relação a algum produto de qualquer uma de nós, esposa e filhas. Mas sempre são comentários bem-vindos. A gente para, ouve atentamente e acata.

Ele sugeriu alguma coisa para Cúmplices de um Resgate?

Ele está amando essa novela! Tem tudo para ser outro sucesso.

Apesar de ser uma adaptação, você escreveu personagens e tramas novas para Cúmplices de um Resgate. De onde vem tanta criatividade?

Isso não vem de uma cabeça só. Eu tenho minha equipe, que é composta por jovens criativos e que me ajudam muito. E quando estamos unidos e trabalhamos felizes, a criatividade vem. Aqui, cada um tem liberdade para trazer ideias.

Como você faz para arranjar tempo para trabalhar e cuidar da vida pessoal?

Quanto mais a gente trabalha, mais arranja tempo para fazer as coisas. Dividindo bem, dá para conciliar tudo, mesmo com este trânsito caótico de São Paulo. Só preciso de um pouquinho de organização e disciplina.

É fácil separar o trabalho da vida pessoal?

O trabalho da mulher é intenso. Ao contrário do homem, ela tem várias caixinhas para abrir durante o dia: filhos, netos e negócios. Chega à noite, fica tudo aberto. Ainda não aprendi a fechar nada. Às vezes, espero meu marido dormir para continuar o trabalho no sossego de casa. Mas, mesmo dormindo pouco, fico feliz em continuar. Nosso trabalho gera empregos neste momento de crise.

Por que você decidiu se tornar autora de novelas?

Foi pela dificuldade que o meu marido tinha em trazer autores para o SBT. Eu me ofereci e peguei o bonde andando, nem sabia para onde ia. Surgiu a ideia do "remake" de Carrossel e começamos a ter experiências com as crianças. Aprendemos a pilotar um avião em pleno ar.

Recentemente, o Silvio Santos convidou a filha Rebeca Abravanel para apresentar o Roda a Roda Jequiti. O que acha dela se tornar apresentadora?

Nossa família está preparada para aceitar os desafios. A Silvia, por exemplo, encarou bem o desafio. Já a Rebeca foi demonstrar um produto para o pai e se mostrou uma surpresa agradável. O futuro depende de cada uma delas. Eu prefiro que elas sejam felizes.

adblock ativo