Discussões sobre BBB lideram trending topics nacional

Com estreia marcada para a noite desta terça-feira, 8, a 13ª edição do reality show Big Brother Brasil já começa a movimentar as redes sociais. No microblog twitter, #MelhorqueBBB e #PiorqueBBBsó despontam entre as hashtags mais comentadas do Brasil, na manhã desta terça.

Enquanto de um lado, um grupo mostra-se ansioso com a volta do programa, por meio de mensagens como "#MelhorQueBBBSó argumentar a favor de seu favorito como se não houvesse amanhã", um outro de grupo de internautas manifesta aversão ao reality por meio de frases do tipo "#PiorqueBBBsó acordando cedo nas férias".

Alguns fãs da atriz Ísis Valverde responderam a hashtag #MelhorQueBBBSó com a resposta "O canto da Sereia", microssérie da Globo que também estreia nesta terça, após a 13ª edição do reality.

