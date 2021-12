Discovery estreia série sobre combate ao tráfico de drogas

O combate ao avanço da distribuição de drogas nos Estados Unidos é o mote principal da nova série do Discovery Channel, Guerra ao Tráfico.

A partir deste domingo, às 21h30, o público confere bastidores de operações internacionais que envolvem desde integrantes da DEA, a Drug Enforcement Administration - divisão da polícia federal direcionada para a repressão e controle de narcóticos - até agentes secretos colombianos. Tudo para evitar que carregamentos de drogas cheguem a seu principal destino: o cada vez mais crescente mercado consumidor.

A produção conta com nove episódios que o canal pretende exibir em sequências duplas semanalmente. A série é resultado de três meses de filmagens realizadas por pessoas que trabalham na infantaria dessa guerra. Da selva amazônica à fronteira entre Estados Unidos e México, as principais rotas de escoamento de entorpecentes foram monitoradas.

Para isso, o grupo contou com uma vantagem que vem contribuindo bastante nesse tipo de tarefa: o avanço da tecnologia. Como as operações se sofisticam constantemente, é possível detectar redes de conexões entre produtores, intermediadores e, consequentemente, cartéis e seus traficantes. Além de documentar alguns momentos cruciais do embate constante entre os oficiais e os criminosos, os agentes secretos e informantes infiltrados também falam às câmeras. Isso enquanto participam de momentos reais de interceptação e apreensão de carregamentos milionários.

Na estreia, uma embarcação do exército americano vigia a costa colombiana quando avista um barco suspeito. As forças policiais panamenhas são acionadas e saem à caça de uma lancha que, logo descobrem, está carregada com tijolos de cocaína avaliados em US$ 400 milhões.

Longe do fim

No episódio seguinte, acontece uma perseguição em alta velocidade e forte tiroteio na Cidade do Panamá, além de uma operação para localizar traficantes em Cartagena, na Colômbia.

No terceiro, a polícia panamenha está em busca do líder de uma famigerada gangue que tenta contrabandear drogas. Na verdade, todos mostram uma triste realidade: essa é uma guerra que está bem longe do fim.

