Discovery estreia novo bloco com três séries de ação

Imagine sobreviver em lugares inóspitos, encarar duras rotinas de trabalho e precisar caçar o próprio jantar. É isso que o canal Discovery vai exibir a partir deste domingo, 26, no novo bloco Domingos Extremos.

As atividades são para quem tem estômago forte: percorrer trechos da floresta amazônica, participar do treinamento de um exército colombiano e participar de escaladas.

A nova programação vai ao ar partir das 20h40, com três novas séries de ação: Perdido na Amazônia, Celebridades à Prova de Tudo, e a produção nacional Missão Extrema com Karina Oliani.

Trabalho duro

Uma coprodução entre a BossaNovaFilms e o Discovery, a série Missão Extrema com Karina Oliani é a única atração verde e amarela do novo bloco aventureiro.

Em seis episódios, a paulistana Karina Oliani viaja para diversos lugares enquanto enfrenta duras rotinas de trabalho e sobrevive nas mesmas condições das comunidades que visita.

"A proposta desse programa era justamente eu viver, trabalhar, comer, dormir como essas pessoas", explica a médica e apresentadora.

Com 32 anos, Karina conta que desde pequena sentia atração por aventura: "Eu já nasci com esse gosto".

Durante o programa, Karina trabalha junto a boiadeiros no Pantanal, participa da extração de sal na Bolívia e na extração de fezes de aves no Peru. Além disso, no primeiro episódio, ela integra o treinamento da tropa de elite do exército colombiano - e conquistar a confiança dos soldados não foi uma tarefa fácil.

"Quando eu cheguei lá, algumas pessoas não estavam muito felizes. Eu fui a primeira mulher a participar do treinamento deles", conta.

Ao extremo

A produção nacional é apenas uma, mas o cenário brasileiro está presente em outro programa. Em Perdido na Amazônia, o ex-tenista espanhol Frank Cuesta realiza sua primeira expedição ao Brasil enquanto percorre trechos da Floresta Amazônica.

O final do bloco fica por conta de Celebridades à Prova de Tudo, uma série de seis episódios apresentada pelo especialista em sobrevivência Bear Grylls.

Durante a atração, ele contracena com famosos como Ben Stiller e Channing Tatum, propondo desafios como escaladas, caças e rapel.

