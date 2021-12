Diretora diz que não teme rejeição à novela A Regra do Jogo

A diretora-geral de A Regra do Jogo, Amora Mautner, busca imprimir sua personalidade agitada na novela das nove da Globo. Além de comandar toda a equipe e elenco da trama escrita por João Emanuel Carneiro, ela serviu de inspiração para a criação da vilã caricata vivida por Giovanna Antonelli: a golpista Atena. O jeito de falar, a risada escandalosa e debochada e até alguns bordões são da atual todo-poderosa do horário nobre.

"Eu tenho um jeito tenso que ela captou e traduziu em cena. A Giovanna é uma grande atriz, que mistura composição com verdade. Tem umas frases minhas, sim, porque acredito que ela me acha engraçada. Eu sou uma das referências que ela usou para a personagem", diz Amora.

Filha do compositor e escritor Jorge Mautner, Amora cresceu em um lar com muita liberdade e começou a trabalhar nos bastidores da televisão com apenas 15 anos. Ela conta que essa liberdade permeia seus trabalhos e, por isso, se define como uma garimpeira de novidades. Fala, ainda, que não tem medo da rejeição. "A gente nunca agrada a todo mundo; quem está pensando isso já se fu" (solta o palavrão e gargalha).

Invenção

A diretora assegura que na Globo não existe regra, que muito do que foi noticiado na época em que Babilônia teve seus roteiros reescritos seria uma invenção da imprensa. "A TV Globo não manda nem proíbe nada. Tudo é uma idealização da imprensa. É uma empresa que promove o artista e que exerce a democracia. Estou aqui desde os 15 anos. Não acompanhei o caso de Babilônia porque sou muito autocentrada e penso somente nos meus projetos. Mas o que sei é que você tem um diretor de núcleo que pensa de um jeito e a TV Globo vai apoiá-lo", dispara.

Ela garante que até a questão de ter ou não grupo de discussão com telespectadores é algo feito se o autor e o diretor quiserem. Em Avenida Brasil (2012), sob seu comando e texto também de João Emanuel Carneiro, o grupo de discussão só foi feito quase no final da novela.

"Eu e o João não pensamos em grupo de discussão como premissa radical. Ele é muito autoral, mesmo isso sendo uma redundância. Ele pensa: Essa é a novela que eu quero, está sendo feita do jeito que quero e vou colocá-la no ar. Eu acho que João permaneceria com o texto dele, mesmo se alguém tentasse mudar. Isso é uma conjectura que estou fazendo. Mas é justamente por isso que sempre o vemos com novelas com uma marca muito forte", observa Amora.

Sem dormir

Novela é algo muito trabalhoso e a do horário nobre é ainda mais. Amora confessa que não dorme direito desde que começou a gravar a trama. "Sou obsessiva e não consigo desligar. Depois de A Regra do Jogo, quero fazer séries, não pretendo fazer outra novela das nove tão cedo".

Os nomes de muitos diretores são conhecidos do grande público e Amora é uma das poucas mulheres que estão no mesmo patamar. No seu caso, ela já virou estrela e estampa páginas de revista falando até de sua vida pessoal. Assim que terminar A Regra do Jogo, ela se casará com Arnon Affonso de Mello, filho de Fernando Collor de Mello e Lilibeth Monteiro de Carvalho.

Essa não é a primeira vez que um relacionamento amoroso de Amora ganha destaque na mídia. Desde seu primeiro namoro, com o ator Fábio Assunção, ela virou notícia. Sua única filha, Júlia, é fruto da união com o ator Marcos Palmeira.

