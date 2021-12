Diretora de "A Regra do Jogo" irrita elenco da novela

As coisas não andam nada bem para Amora Mautner, diretora da novela "A Regra do Jogo". Segundo críticos da televisão, os modos dela dirigir tem levado os atores à loucura. Atores como Giovanna Antonelli, Eduardo Moscovis e Vanessa Giácomo já se indispuseram com a diretora. Cássia Kis também e a personagem dela, Djanira, morreu com 80 capitulos de antecedência.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, pode haver dois motivos pelas insatisfações com a diretora, que já tem dois sucessos no currículo: "Avenida Brasil" e "Joia Rara". Um motivo seria a bajulação que Amora recebeu da imprensa, que a chamou de "revolucionária da dramaturgia". O sucesso teria subido à cabeça da diretora ou os atores não digeriram bem essa bajulação.

Já de acordo com Flávio Ricco, do Uol, os atores a chamam de "capeta". "Essa "referência" é dada à diretora Amora Mautner, pelo fato de ela ser muito, mas muito exigente e detalhista com todos os atores nas gravações. Pouco estressada também, mas que não abre mão de vários ensaios de cena até chegar ao valendo", escreveu o colunista.

Uma coisa é certa, a novela está mantendo a mesma audiência da antecessora, "Babilônia": 24 pontos no Ibope (cada ponto equivale a 67 mil domicílios em SP), a pior da história do horário.

