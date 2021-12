Diretor Jorge Fernando luta para recuperar fala e movimentos após AVC

Jorge Fernando luta para que se recuper o mais rápido possível de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O diretor da Rede Globo está sem falar e perdeu o movimento do lado esquerdo do corpo em consequência da doença.

De acordo com o jornal Extra, Jorginho - como é conhecido - só tem saído de casa para ir ao médico. Ele se encontra de repouso em sua cobertura no Leme, na cidade do Rio de Janeiro, com o auxílio de dois enfermeiros e uma cozinheira, que prepara a dieta necessária para esta fase.

Por conta da doença, Jorge Fernando deixou a direção de "Deus salve o rei", que estreia prevista para janeiro de 2018. Quem assumi o seu lugar dele é Fabricio Mamberti. Já o musical "Vamp", com estreia para a próxima sexta-feira, 17, está sob os cuidados de um assistende do diretor.

