Diretor do Mais Você vai comandar Xuxa na Record

O diretor Mario Vaz, diretor do Mais Você, de Ana Maria Braga, vai assumir o comando do programa de Xuxa na Record. "A Record deseja que o novo diretor, com experiência vitoriosa na televisão, tenha muito sucesso em seu trabalho nesta nova etapa de sua carreira", diz comunicado divulgado pela Record nesta terça-feira, 4.

Os dois já trabalharam juntos no programa TV Xuxa, da Globo. Ainda não há informações sobre como será o programa de Xuxa na nova emissora, mas especula-se que será semelhante ao da americana Ellen DeGeneres, que recebe personalidades e pessoas anônimas em seu sofá. O programa deve ir ao ar às quartas-feiras. Com isso, Gugu Liberato continuaria com o programa dele às terças e quintas.

