Diretor de Babilônia está deprimido com baixa audiência

Gilberto Braga e Dennis Carvalho, respectivamente autor e diretor de Babilônia, falaram pela primeira vez sobre o desempenho da trama das 21h. Braga diz que está deprimido pela queda na audiência da novela. "Sofro a humilhação pública de perder para a novela das 19h, I love Paraisópolis", disse o autor, em entrevista para o jornal O Globo, neste domingo, 31.



Dennis também está decepcionado pela fraca audiência da trama. "É uma decepção muito grande. Escrevo achando que está bom e na Bahia e em Goiás dou 12 de audiência. O que é isso?". O diretor ainda diz estar surpreso com a reação do público. "Nós estamos no século 21, em 2015. E de repente as pessoas ficam chocadas com coisas que não se chocavam antigamente", desabafou no novo programa da Globo News, Ofício em Cena.



O diretor de Babilônia, ainda argumenta que a atual trama das 21h é uma novela muito parecida com todas as outras que já fez. "Fizeram uma pesquisa e as pessoas diziam: 'Ah, tem muita maldade!'. 'Ah, tem muita corrupção!' Coisa que sempre teve em toda novela".



A dupla ainda aposta no discurso de que o país está careta demais. "Não tenho a menor dúvida. Quer a prova? Não pode ter nudez nem masculina nem feminina. Nos anos 80 tinha a bunda de um homem de fora na abertura de novela das 19h (Brega e Chique, em 1987). Hoje não poderia. Por quê? O Brasil encaretou. Por que uma bunda de homem choca? É a realidade que a gente está vivendo. Por que não pode peitinho de mulher? É tão agradável. Até eu que sou gay, gosto", disse Gilberto.

"Houve uma certa regressão do conceito das pessoas, de politicamente correto. Vale Tudo, Celebridade não passariam hoje. As pessoas odiariam. Tudo tem que ser politicamente correto. Aí as coisas ficam chatas, ficam babacas, ficam caretas", completou Carvalho.



Babilônia, que foi lançada no fim de março para comemorar os 50 anos da Globo, teve sua estreia com 33 pontos de audiência em São Paulo e viu desabar para 25 pontos nas últimas semanas. "A situação era calamitosa. No Nordeste e em Goiás, deu 12 pontos", lamentou Braga.

O horário das 21h, o principal da programação da emissora, hoje com Babilônia é o terceiro em audiência, perdendo para novela das 19h e o Jornal Nacional, algo que era impensável tempos atrás.



"Quero ganhar de I love Paraisópolis", é o desejo de Gilberto Braga para 2015.

adblock ativo