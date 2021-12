Diego volta a falar sobre homossexuais no BBB

O participante Diego voltou a fazer declarações polêmicas no Big Brother Brasil (BBB) na madrugada deste sábado, 8. Ele provocou o colega Cássio, que disse que tem um irmão homossexual e vem defendendo a causa gay no reality show. "Tenho quase certeza que você já 'deu ré no quibe'", disse Diego de forma pejorativa querendo insinuar que Cássio era homossexual. O gaúcho negou. "Não dou não. E se eu desse falaria de boa", disse. Ao que o carioca rebateu: "Está quase lá. No limite".

No dia anterior, Diego disse que atrai homossexuais. "Eu tenho um ímã pra gay. Tô numa balada, chega um gay e me dá um cartão. Na rua, andando, indo trabalhar, um cara parou o carro e me deu um cartão. Mas eu não tenho nada contra. Só que eu não sou".

Diante da postura do colega, Cássio questionou o que Diego faria se tivesse um filho homossexual. "Vou ter que aceitar. Mas vou dizer 'o papai não é'. E vou explicar também que a sociedade não está de braços abertos (para os gays) igual todo mundo acha", disse o brother.

O assunto já causou polêmica no programa quando Diego afirmou que sente nojo ao ver dois homens se beijando. Na ocasião, ele foi questionado por Pedro Bial e disse que não era preconceituoso.

Diego falou para o apresentador que a adoção de filhos por um casal homossexual poderia afetar a criança. Ao que o jornalista rebateu, defendendo esse novo formato de família.

