Diego, Letícia e Cássio formam o nono paredão do BBB 14

O nono paredão do BBB 14, formado na noite de domingo, 16, tem Diego, Letícia e Cássio. Os três vão disputar a permanência na próxima terça-feira, 18, quando será conhecido o eliminado.

Diego foi ao paredão por ter atendido o Big Fone. Ele também teve o direito de imunizar alguém e escolheu Aline. A líder Clara escolheu Letícia para ir ao paredão. "la é a pessoa que mais me decepcionou no quesito falar uma coisa e fazer outra. Aqui é um jogo para julgar as pessoas. No meu julgamento, 90% das ações que ela fez aqui dentro foram erradas", justificou.

Cássio foi escolhido pelos participantes da casa.

Confira quem votou em quem:

Diego votou em Aline

Roni votou em Angela

Tatiele votou em Aline

Cássio votou em Vanessa

Letícia votou em Aline

Aline votou em Cássio

Ângela votou em Cássio

Valter votou em Marcelo

Vanessa votou em Cássio

Franciele votou em Tatiele

Marcelo votou em Vanessa

