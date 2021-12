Diego e Roni formam o primeiro paredão duplo do BBB 14

Diego e Roni estão no primeiro paredão duplo do Big Brother Brasil 14, da Globo, formado na noite deste domingo, 23.

A líder Aline voltou atrás nas suas promessas e indicou Diego para a berlinda. "Por ter votado em mim no último Paredão", justificou a gaúcha. Já Roni recebeu o maior número de votos da casa.

Durante a prova de resistência, Aline tinha prometido para Diego e Franciele que não colocaria o brother no Paredão. A falta de palavra de Aline causou revolta em Diego que declarou guerra: "Virou inimiga de morte".

Franciele, que também ficou chocada com a sentença de Aline, tentou amenizar a situação do namorado e ouviu do carioca: "Você ainda está defendendo ela? Não quero nem papo". Diego está na berlinda pela quarta vez.



O decisão do Paredão acontece na teça-feira, 25.

