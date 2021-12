Diego e Fran se reencontram após noite de Paredão no BBB 14

Diego foi eliminado do Big Brother Brasil 14 com 61% dos votos do público na noite desta terça-feira, 18. Ao chegar ao estúdio onde é feito o chat com os participantes, o ex-brother reencontra Franciele.

O casal #FranGo se abraça e se beija no rosto. Ao perceber o nervosismo de Fran, o carioca pede para que a ex-sister não chore.

Os apresentadores Bic Muller e Thiago Pasqualotto então perguntam como ele está se sentindo com a eliminação: "Estou mais tranquilo. É um sonho que não acabou, foi realizado. Uma hora ou outra eu ia sair, como campeão ou não".

Durante o Bate-papo BBB, o ex-brother revelou que ficou próximo de Tatiele nas últimas semanas para "não ganhar voto". Além disso, ele acredita que Angela é sonsa e negou que seja homofóbico, apenas acha a relação de Vanessa e Clara meio forçada.

