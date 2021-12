Didi segue internado após crise de hipertensão

Renato Aragão, mais conhecido pelo nome do personagem Didi, está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro.

O humorista, de 78 anos, teria passado mal na manhã seguinte à festa de aniversário da filha, Lívian Aragão, que festejou seus 15 anos na noite de sexta-feira, 14, segundo informações da coluna Retatos da Vida, do jornal Extra. Didi foi internado por conta de uma crise de hipertensão e segue em observação, segundo a assessoria de imprensa do hospital.



Não há informações sobre previsão de alta.



15 anos



Lívian celebrou seus 15 anos com uma festa luxuosa na casa em que seu pai tem o Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A festa seguiu a linha tradicional, onde a debutante trocou de vestido três vezes e dançou valsa com o pai e o namorado, Nicolas Prattes, seu príncipe.



Emocionado, Didi foi às lágrimas algumas vezes e conforme manda a tradição presenteou Lívian com um anel.



Lívian postou no Instagram uma montagem com alguns momentos da festa. Confira!

