Dez Mandamentos inaugura nova era na Record

Uma novela em que os personagens se vestem de uma forma esquisita, usam maquiagem forte, perucas que lembram fantasias e possuem nomes quase impronunciáveis. Junte-se a isso o fato de contar uma história conhecida pelo grande público e que tem acontecimentos espetaculares aos olhos dos mortais como um mar se abrindo para facilitar a fuga de um batalhão de ex-escravos ou pragas aterrorizantes. Tudo em nome da libertação de um povo.

Diante de tais informações não seria anormal encontrar não apenas uma, mas várias pessoas que apostassem no fracasso da trama no Brasil. Quem apostou, errou. Os Dez Mandamentos, da Record, é um sucesso.

Desde sua estreia, o folhetim oscila entre 12 e 15 pontos de média (cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande São Paulo), números que a emissora do bispo Edir Macedo não alcançava há tempos. Melhor, a trama assinada por Vivian de Oliveira consegue ter uma avaliação muito mais positiva do que a principal trama da Globo, Babilônia.

A novela de Gilberto Braga tem um elenco estelar, temas fortes e atuais e um figurino elogiado e usável. Ainda assim, sofre para chegar nos 25 pontos e conta com a antipatia do público. Sorte da Record?

Talvez. Mas o que está agradando tanto na novela bíblica? Seria a temática conservadora? Quem acha isso não está vendo a novela. Os Dez Mandamentos possui intrigas, assassinatos, traições, cenas picantes, inveja e disputa de poder tanto quanto a trama das nove da Globo. Só falta o casal lésbico.

"Sempre tive confiança na novela. Acredito que a novidade aliada à qualidade é que atrai o telespectador. A história está bem desenvolvida pela Vivian e a Record investiu muito. Estamos fazendo agora a captação para gravar a sequência da abertura do Mar Vermelho. Está tudo sendo acompanhado por um dos sócios da produtora de Hollywood que fará os efeitos especiais", conta Alexandre Avancini, diretor do folhetim.

Passagem de tempo

Sim, Moisés ainda nem saiu do Egito, mas as cenas das pragas que ele joga na civilização egípcia porque o faraó não quer deixar o povo judeu partir e a travessia do Mar Vermelho já estão sendo gravadas. "Estamos no limite de enviar o material para os Estados Unidos, com uma frente de 80 capítulos. Já começamos a gravar com os atores com aparência de vinte anos mais velhos", entrega Avancini.

"Diria que o segredo está aí. A Vivian é uma grande contista e a história está na Bíblia. Logo, não tem como fugir muito do que está ali, por isso conseguimos uma boa frente. Tudo isso passa tranquilidade e segurança para o elenco, aliás, para toda equipe", afirma ele.

Tranquiliza e economiza, segundo o próprio. Cada capítulo custa para a Record R$ 700 mil. Entretanto, por conta da boa frente, a equipe tem conseguido gastar menos em determinadas sequências e investido em novas cenas. "Economizamos e usamos o dinheiro de outra forma. Fomos, por exemplo, para o Nordeste gravar as sequências de Moisés no deserto. Essa gravação não estava prevista".

Sucesso nas ruas

A atriz Denise Del Vecchio, que vive Joquebede, a sofrida e valente mãe de Moisés, concorda: a organização e o investimento da emissora trazem um alívio para o elenco.

Por causa da forte Joquebede, Denise experimentou uma sensação não muito comum em seu dia a dia. "Fui ao mercado perto de casa e quase não consegui fazer compras. As pessoas me paravam, queriam tirar foto, diziam que a personagem lembrava a mãe ou a avó delas. Achei incrível. Há tempos não ocorria isso comigo. E olha que tenho quase 50 novelas no currículo", comenta.

A empolgação do diretor Alexandre Avancini é maior ainda quando ele conta que usou lentes e ângulos parecidos com os de Game of Thrones, série norte-americana da qual ele é fã de carteirinha. "Certamente é uma inspiração, uma referência técnica. Tentei chegar próximo da mecânica de filmagem, mas a série gasta US$ 6 milhões por episódio. É um mundo ideal..."

O especialista em telenovelas Nilson Xavier lembra que o mérito de explorar um mercado deixado de lado pela Globo não é somente da Record. "Os Dez Mandamentos e Chiquititas (SBT) têm audiência praticamente igual (na verdade, Chiquititas tem perdido por uma diferença de um ponto). Ambas souberam explorar nichos diferentes e esquecidos. O público da Record gosta de novelas bíblicas, mas não necessariamente é evangélico. É bem diversificado", opina.

Para Xavier, a Record está evoluindo na execução de suas produções épicas, mas ainda falta muito para chegar a um patamar ideal.

Outras virão

Se antes de Os Dez Mandamentos, a outra novela bíblica da Record, Josué, era quase uma certeza, agora virou uma obrigação. O segundo folhetim da emissora inspirado na Bíblia nada mais é do que uma continuação de Os Dez Mandamentos, mas deverá estrear somente no segundo semestre de 2016.

