Despeitada, Maria Vanúbia denuncia Pescoço à polícia

Deixada de lado em Salve Jorge, Vanúbia (Roberta Rodrigues) resolve se vingar do casal Delzuite (Solange Badim) e Pescoço (Nando Cunha). Enquanto dança com Miro (André Gonçalves), a "periguete" risca o paletó branco do malandro com batom.

Ao perceber o que ela aprontou, a costureira parte para cima dela e joga na cara da moça que seu marido bem que ouviu na cadeia que ela não prestava. Irritada, Vanúbia retribui: "ah é! Tu já ouviu falar de mim, é Pescoço? Então, não acredita. Tu vai ver que a verdade é bem pior!".

E assim que avista uma patrulha de polícia, avisa que Pescoço está em liberdade condicional. O malandra ainda tenta fugir, mas acaba preso para desespero de Delzuite.

