Desaparecimento é tema de série no HBO

Sem explicação, 2% da população mundial desaparecem abruptamente. Crianças são deixadas na rua, carros são abandonados em locais públicos e pessoas começam a procurar, desesperadamente, seus entes queridos. A princípio, não chegam a nenhum consenso sobre o que teria acontecido e, mesmo três anos depois, ainda se questionam sobre o assunto. É nesse contexto que, a partir do dia 29 próximo, às 23 horas, no canal de TV por assinatura HBO, os espectadores vão conhecer os personagens da série The Leftovers.

Baseada no livro Os Deixados para Trás (Ed. Intrínseca), de Tom Perrotta, a atração é centrada em Kevin Garvey (Justin Theroux), pai de dois filhos e chefe de polícia em um pequeno subúrbio de Nova York. Depois do ocorrido, ele procura manter uma aparência de normalidade na cidade em que vive, principalmente quando nenhuma regra parece fazer sentido.

Sem explicação



No texto original de Perrotta, o episódio é visto primeiramente como o "arrebatamento", definido em certos estudos teológicos como uma espécie de encontro de cristãos com Jesus no céu, numa partida repentina. Enquanto isso, na Terra, ficariam os "deixados para trás", que só têm consciência do ocorrido quando pessoas a seu redor somem sem deixar vestígios. No entanto, desta vez, essa explicação não é totalmente válida, tendo em vista que adeptos de outras religiões também desaparecem.

"Há perguntas em toda parte, de cada pessoa. Opiniões diferentes sobre o que teria causado essa mutilação", diz Chris Zylka (intérprete de Tom, filho de Kevin) ao canal HBO.

