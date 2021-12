Desafio da Beleza chega com mudanças em nova fase

Dia 4 de agosto, às 21h, estreia a terceira temporada do reality show Desafio da Beleza, do GNT, agora com apresentação de Mariana Weickert e Fernando Torquatto. Ricardo dos Anjos completa o time como o jurado fixo da atração, que a cada semana também contará com um jurado convidado. Ao todo são 13 episódios, que ficam em cartaz até 27 de outubro.

As gravações da disputa ocorreram em São Paulo, com 12 participantes brigando pela oportunidade de virar o maquiador que vai trabalhar direto com Fernando Torquatto na empresa que patrocina a atração. O escolhido ganhará um contrato de R$ 100 mil reais com a marca de cosméticos, uma viagem com acompanhante para passar sete dias entre Paris, na França, e Milão, na Itália, e um ano de produtos.

"O prêmio não é uma medalha. O programa interfere de fato na carreira do vencedor. É um subgênero dentro dos realities porque quem ganha cresce profissionalmente, diferentemente de competições como o Big Brother Brasil (Globo)", explica Roberto D'Avila, diretor da Moonshot Pictures, produtora responsável pela execução do programa.

Foi ele quem convidou Mariana Weickert para substituir Fernanda Tavares na apresentação. O diretor conta que, no intervalo entre a segunda e a terceira temporada, eles bateram o martelo junto com o canal para mudar um pouco a cara do programa.

"Eu, particularmente, gosto muito da espontaneidade, da energia e vibração da Mariana. Esse tom dela é importante para dar leveza à atração", diz Roberto, que completa: "A gente não pré-determina personagens. Os apresentadores são o que eles são de verdade, o que precisa ter é alguém para contrapor, como é o caso do Ricardo dos Anjos, que é menos sutil que o Torquatto nas suas observações".

Ricardo figura como o vilão. A reportagem acompanhou a gravação de uma das provas do Desafio da Beleza, constatando que ele é extremamente crítico e não esconde dos participantes a sua opinião. Faz o tipo que "coloca o dedo na ferida".

O teste em questão era transformar uma modelo oriental em uma mulher com traços ocidentais. A inspiração para o trabalho de maquiagem dos participantes era a atriz Angelina Jolie.

"As provas servem para verificar diferentes habilidades. Temos de avaliar o profissional como um todo, incluindo sua comunicação. Eles precisam saber atuar em várias frentes. O repertório não pode ser limitado", conta Roberto.

Sem dó

Segundo Ricardo, essa postura de carrasco que ele assumiu no reality show não é uma encenação. "Sempre fui minucioso na escolha de quem trabalha comigo. Eu entendo tudo que eles passaram para chegar até aqui, mas sempre quero o melhor profissional", comenta o maquiador. "Ter essas temperaturas diferentes é necessário para acontecer o espetáculo", conclui Torquatto, tido como gentil e muito suave em suas críticas no ponto de vista do diretor.

Lidar com a frustração dos participantes não é fácil para Mariana. Para eles, permanecer no Desafio da Beleza é visibilidade. "Tem vários critérios para avaliar. A maquiagem em si é a porcentagem maior, sem dúvida. Todos são bons, uns melhores em algumas coisas do que os outros. Tem aquele que faz uma pele muito boa, outro que encontra um côncavo como ninguém", adianta a loira.

A grande vedete

Ricardo e Torquatto comemoram a evolução do programa, com a realização dessa terceira temporada. "Desde que surgiu o projeto, a ideia era falar um pouco mais dessa profissão. Qual é o processo de um maquiador? Até pouco tempo atrás era muito subjetivo alguém saber se iria se dar bem ou não como maquiador. Ninguém pensava muito no maquiador. Meu interesse é cada vez falar mais sobre a minha profissão e, de quebra, desenvolver carreiras", diz Torquatto.

O maquiador, que é apresentado como "make up artist", virou um dos comunicadores de beleza do GNT. Ele também está na equipe do Superbonita, além dos editoriais de beleza que assina para grifes e revistas especializadas.

Fernando Torquatto afirma que seu papel é de acentuar e revelar a autoestima das mulheres. "O público, que eu já conquistei, quer ouvir o que tenho a dizer, mas o mais incrível é eu poder ter voz para conquistar mais e mais pessoas", comenta ele.

