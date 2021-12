Depois do funk, ex-Mulher Perereca comanda programa na web

Há um ano, todo mundo a conhecia como Mulher Perereca, mas, depois de anunciar o fim da personagem, Maryna Queiroz descobriu sua verdadeira paixão: ser apresentadora.

Após fazer um curso de repórter e apresentadora na CAP Escola de TV e Cinema da Bahia, ela trabalhou durante um ano na criação do programa "Pode Ser TV", que será exibido a partir desta sexta-feira, 1º, na internet.

Sobre a proposta do projeto, Maryna dispara: "Quero levar a informação para as pessoas de forma alegre e divertida".

O "Pode Ser TV" terá cinco quadros: O Giro, Culinária, Artesanato, Beleza e Eventos. "Vou ensinar tudo o que aprendi em cursos e na vida também", garante.

Além dos quadros, o programa tem "A Gata do Mês", para mostrar as mulheres mais lindas do Brasil, e entrevistas com artistas brasileiros, que revelarão tudo sobre os famosos.

Os personagens Aruá (interpretado por Fabrício Oliveira), um caipira virgem, mas gaiato, e Mel, uma cadelinha da raça Dachshund estarão com Maryna.

adblock ativo