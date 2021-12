Depois de polêmica, programa de Xuxa terá novo diretor

Com menos de um ano de exibição, o "Programa Xuxa Meneguel" (TV Record) já terá 'dança das cadeiras' entre diretores. De acordo com a jornalista Keila Jimenez, o atual diretor Mariozinho Vaz deixou o programa e será substituído por Ignácio Coqueiro.

Coqueiro é conhecido na Record por atuar na direção do programa de Rodrigo Faro, "Hora do Faro", que a gora será dirigido por Carlos César, o Cesinha.

Mariozinho, que era diretor do programa de Ana Maria Braga, "Mais Você", foi para a Record a pedido de Xuxa, assim como outros profissionais da Globo.

Universal x Xuxa

No início da semana, o colunista do site Uol, Daniel Castro, publicou uma nota informando que a loira estaria prestes a ser censurada por um executivo do núcleo artístico da Record.

Segundo ele, o executivo, que seria ligado à Igreja Universal, não estaria gostando do desempenho da apresentadora, por ela ter adotado uma linguagem considerada "constrangedora" e "muito sexual".

