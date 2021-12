Depois de beijar Aline, Fernando diz que ficará só no BBB15

Depois de beijar Aline, que ainda não sabe se vai continuar na casa no Big Brother Brasil 15, Fernando promete para Amanda que vai ficar sozinho. A sister ficou triste por ele ter beijado Aline, mesmo sabendo dos sentimentos dela.

"Meu posicionamento é esse. Não vou ficar com você. Não vou ficar com ela. Eu vou conseguir resolver essa parada. Eu tenho capacidade. Eu vou resolver o meu problema hoje. Vou dormir no meu cantinho e nada vai acontecer. Pra mim, essa história na casa acabou", prometeu.

Na conversa, Amanda chegou a brincar dizendo que Fernando não terá mais a chance de ficar com ela: "Você perdeu. Eu mando bem, hein?".

O brother ri da direta da morena, mas afirma que foi sincero. "Eu não deixei de ser verdadeiro com você e nem com ela", disse.

Amanda afirma que não quer que a amizade entre os dois acabe. "Promete que não vai deixar de ser meu melhor amigo aqui?", pede. A sister afirma que a conversa entre os dois era para deixar a situação clara entre eles. "Eu te chamei aqui para isso. Tenho você e a Angélica aqui como aliadas e parceiras", contou.

Enquanto isso, Aline falava de Fernando para Talita e Rafael. A loira falou da atração que um sente pelo outro: "É pele com pele".

adblock ativo