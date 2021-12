Depois de A Fazenda, Rita Cadillac fará novela

Após ser eliminada do reality show A Fazenda, Rita Cadillac volta à TV em uma participação especial na reta final da novela Dona Xepa, da Record. Na trama de Gustavo Reiz, a atriz será mãe de Robério Escovão (Alexandre Barillari). Apesar de aparecer apenas dois dias no ar, Rita comemora o retorno aos estúdios e conta que está cheia de projetos para o ano que vem. A ex-chacrete estreia no teatro com um monólogo e também lançará sua biografia.

Você entra em Dona Xepa para ser a mãe de Robério Escovão (Alexandre Barillari). Como será isso?

Ela aparece de surpresa e ele mostra um pouco de medo dela, porque a Dagmara é o tipo de mãe que manda no filho. Só que, ao mesmo tempo em que é dura, amolece com facilidade (risos). Exatamente como eu sou como mãe (risos).

A princípio, Dagmara aceita o namoro do filho com Dafne (Robertha Portella) ou implica com ela?

Ela aceita, sim, mas, como a maioria das mães, no fundo deve implicar um pouco. Mãe de homem é assim. Até hoje implico com a minha nora (risos).

Então, é possível que ela venha perturbar o relacionamento dos dois?

Isso não. Ela não chega a interferir dessa forma.

Recentemente você participou do reality A Fazenda e agora faz este trabalho. Como é entrar na reta final da novela?

É muito legal. É uma forma de reconhecimento, vejo até como uma homenagem. Adoro gravar novela, apesar de ficar nervosa demais antes de entrar em cena.

Ficou com receio de entrar na trama já caminhando para o final? Qual será o maior desafio?

Não, pelo contrário. Não fiquei com nenhum tipo de receio. Acho que como a novela está no fim, não tenho a responsabilidade de fazer sucesso. Não vejo como desafio e, sim, como uma brincadeira.

Você fica até o final do folhetim? Quando vão ao ar as primeiras cenas?

Acho que a minha personagem aparece dois dias no ar. Minhas cenas entram na última semana de exibição da novela (em meados de setembro).

Depois de gravar a participação em Dona Xepa, você já tem outros trabalhos fechados?

Vou fazer teatro. Trata-se de um monólogo, intitulado Louca, 100% Mulher. Vou estrear em São Paulo no ano que vem e será a minha estreia no teatro. Por conta de A Fazenda, não consegui começar a ensaiar e agora surgiu esse convite para Dona Xepa. Outro projeto é a minha biografia. Quem está escrevendo é o Jefferson Gorgulho, genro do médico Dráuzio Varella. O lançamento deve acontecer também no próximo ano.

