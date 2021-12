Depois da briga, Marcelo e Cássio se enfrentam no paredão

Depois de briga e acusações entre os dois participantes do Big Brother 14, os brothers Marcelo e Cássio se enfrentam no 14º paredão. Agora eles contam com o voto do público, que decidirá quem continua na disputa pelo prêmio. A eliminação será neste domingo, 23.

Cássio recebeu o voto da líder Vanessa, com quem tem desavença. Já Marcelo recebeu os votos de Cássio, Clara e Valter.

adblock ativo