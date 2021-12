Denise Fraga volta à televisão com a série 3 Teresas

O estereótipo de artista voltada para o humor não incomoda Denise Fraga. Porém, nos palcos e na telona, a atriz vem se destacando com personagens mais dramáticos, como é o caso de Vera, personagem de Denise no filme Hoje, que está em cartaz nos cinemas. Já na TV, ela está de volta à sua zona de conforto, com a estreia no dia 8 da série 3 Teresas, no canal por assinatura GNT. A atração também marca seu retorno à TV, já que seu último trabalho foi no seriado Norma, da Globo, em 2009.

Em 3 Teresas, programa com 13 episódios, Denise Fraga representa a geração do meio de três mulheres com nomes em comum Ao lado de sua parceira antiga no teatro, Claudia Mello, e de Manoela Aliperti, que faz sua estreia na televisão, a atriz integra o trio: Terezinha, Tereza e Tetê - avó, filha e neta -mulheres que carregam como característica principal o "humor irônico", uma das chaves do seriado.

"A ironia é algo muito presente no texto. É um duelo verbal muito divertido entre os personagens. São mulheres muito espertas e que fazem da brincadeira de palavras um ótimo exercício para o humor", adianta Denise. A direção de Luiz Villaça é algo que também deixa a atriz muito à vontade nesse novo projeto. "Eu brinco que a emissora que trabalha com a gente ganha horas extras de graça. Nós costumamos construir a série e os personagens enquanto estamos jantando, acordando e escovando os dentes", brinca a atriz sobre o fato de trabalhar com o marido.

A série 3 Teresas também traz um casal conhecido do público. O ator Enrique Diaz, que já fez par com Denise em "Retrato Falado", quadro do "Fantástico", da Globo, é novamente parceiro da atriz e interpreta Ringo, o ex-marido de Tereza. Sobre esse casal, Denise destaca: "Apesar de vivermos nessa série entre o amor e o ódio, o nosso trabalho é sempre uma casadinha de sucesso".

