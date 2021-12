Del Feliz vai ao "The Voice" e escolhe Claudia Leitte

O cantor Del Feliz, que já tem uma carreira conhecida pelo público baiano, foi aprovado no "The Voice Brasil" (Globo) na noite desta quinta-feira, 8. Ele se apresentou com a música "Espumas Ao Vento", do cantor Fagner, e conseguiu a aprovação de todos os jurados.

Carlinhos Brown foi o primeiro a virar para o cantor, logo no início a apresentação. O jurado reconheceu Del Feliz imediatamente e ficou feliz com a presença do músico. Apesar da recepção de Brown, Del escolheu se juntar ao time de Claudia Leitte, que não demonstrou reconhecer o artista baiano.

Del Feliz tem 15 anos de carreira e mais de 15 discos lançados, além de parcerias com grandes artistas do Brasil, como Maria Bethânia.

"Maria Bethânia está gravando uma música minha e virei parceiro de Dudu Nobre, Dominguinhos, Geraldo Azevedo. Também tive a honra de fazer show com Gilberto Gil", afirmou o cantor, nos bastidores do programa, após a apresentação.

