Deena Love rouba a cena na estreia do "The Voice Brasil"

A terceira temporada do "The Voice Brasil" (Globo) estreou sem grandes novidades na noite desta quinta-feira, 18. Tudo ia normal até que, entre brincadeiras do apresentador Tiago Leifert e caras e bocas dos jurados, surgiu a drag queen Deena Love para roubar a cena.

Deena Love é personagem do candidato Pedro Figueiredo, que encantou Carlinhos Brown, Daniel, Lulu Santos e Claudia Leitte ao apresentar a música "Calling You", sucesso nas vozes de Jevetta Steele e Céline Dion.

Claudia foi a primeira a elogiar o artista: "Você é incrível, e sua voz é de uma suavidade".

Lulu Santos falou sobre o trabalho de Deena Love. "Não deve ser fácil você montar a personagem. Você constrói tão incrivelmente isso. A gente está diante de uma grande voz, de uma verdadeira personalidade", disse o cantor, que acabou levando Deena Love para o seu time.

Pedro Figueiredo revelou que criou a personagem como uma forma de homenagear as divas da música. Cantor, compositor e percussionista, ele revelou que começou a estudar canto aos 17 anos e se apresenta na noite paulistana na companhia do pai, também músico.

"Meu trabalho é de longa data. Cresci ouvindo Carmen Miranda, as cantoras do rádio, o Dzi Croquetes, e como sempre tentei dar voz àquelas cantoras que o tempo esqueceu", contou o artista.

Candidatos

O primeiro candidato a pisar no palco nesta nova temporada foi Gabriel Silva. Ele cantou "Hoochie Coochie Man", um clássico de Eric Clapton, e faz com que os quatro técnicos virassem as cadeiras.

A apresentação de Livia Itaborahy também emocionou o público. Ela interpretou "Vieste", de Ivan Lins, e encantou Daniel, que a levou para o seu time.

Nise Palhares fez a plateia cantar ao som de "Pagu", de Rita Lee, e escolheu Claudia Leitte como técnica.

Já Priscilla Brenner garantiu vaga no time de Claudia com o hit "The Scientist", do Coldplay.

Bruna Tatto também entrou para o time de Claudia com a música "The Way You Make Me Feel".

O palco do The Voice Brasil também recebeu a dupla Ricardo e Ronael, que interpretou o sucesso de Chitãozinho e Xororó "Fogão de Lenha". Eles fazem parte do time de Carlinhos Brown, assim como Hellen Lyu, que conquistou o jurado com a música "Valerie".

Carla Casarim entrou para o time de Daniel com a canção "Verde".

O que mudou

Uma das novidades desta edição foi a "Segunda Chance", em que alguns ex-participantes que não foram aprovados nas primeiras edições do reality terão uma nova oportunidade para se apresentarem aos técnicos.

Quem voltou ao palco do reality neste primeiro dia de programa foi o cantor Dudu Fileti, que ao cantar "Tente Outra Vez", Raul Seixas, ganhou uma vaga no time de Lulu Santos.



Outra novidade foi a cortina colocada no palco. Os técnicos e a plateia só conhecem o participante quando o primeiro técnico apertar o botão.

