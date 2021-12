Deborah Secco será mãe de adolescentes em Malhação

Deborah Secco está pronta para conviver com os jovens talentos da nova temporada de Malhação, que estreia no dia 22, a partir das 17h50, na Globo. Oito meses após dar à luz a sua primeira filha, Maria Flor, a atriz viverá Tânia, uma mulher mãe de dois adolescentes na novela sob a temática Pro Dia Nascer Feliz. Na trama de Emanuel Jacobina, a personagem acolhe a protagonista Joana (Aline Dias), que vem do Ceará para o Rio de Janeiro.

"Estou muito feliz de fazer a Tânia. Acho que é a minha primeira mulher de verdade, mãe que trabalha, pega ônibus, sofre, se desdobra pra não ficar sem emprego, pra conseguir criar os filhos sem marido presente. Isso é a realidade de muitas mulheres hoje em dia", conta Deborah.

A atriz diz que a decisão de retornar às novelas em Malhação foi tomada em conjunto com a emissora. Para ela, não ter que gravar todos os dias e poder levar a filha para o trabalho pesaram na escolha.

"Nesta trama meu personagem funciona mais como uma forma de amparar os outros. Os protagonistas são os jovens. Nós não somos as estrelas e isso tira um peso muito grande das minhas costas. Poder voltar com essa leveza, trazendo a minha filha comigo era tudo o que precisava, porque quero estar com ela nos dois primeiros anos de vida", explica.

Em Malhação, não será a primeira vez que Deborah viverá uma mãe. Na série Louco Por Elas, a atriz deu vida a Giovana, que era mãe de Bárbara (Luisa Arraes) e Theodora (Laura Barreto). Além disso, Deborah também quase interpretou a mãe de Camila Queiroz em Verdades Secretas e só deixou o projeto por causa da gravidez. Por isso, ela diz ter entendido que o tempo passou e que pode muito bem fazer a mãe de adolescentes sem qualquer crise.

"Já venho sendo adulta há algum tempo. Em Louco Por Elas tinha filhos adolescentes e acho que, agora, depois de ser mãe, é ainda mais especial. Porque sei exatamente como é essa proteção, esse amor. Ser mãe ultrapassa tudo o que achava que era, é muito mais", afirma.

Sem preconceito

Deborah cresceu na televisão aos olhos do público. Na sua opinião, é importante dar alguns conselhos para acalmar os nervos dos jovens atores que estão começando a carreira. Deborah diz passar para eles que nada tem a importância que parece ter.

"Uma das maiores trocas que tive na vida foi no seriado Confissões de Adolescente. Quando comecei a trabalhar, aprendi tudo o que sei com o Daniel Filho. O Luis Gustavo também ensinava tudo pra gente, tinha toda a paciência do mundo. Sempre tento receber as pessoas de braços abertos. Há uns dez anos, eu estava recebendo a Juliana Paes em Celebridade. Ela começando na tevê, cheia de inseguranças e hoje está aí recebendo muita gente também", observa.

Além de Malhação, a atriz está planejando a retomada do Deborah Secco Apresenta no Gshow. A intenção é voltar a fazer o programa quando sua filha completar um ano, no início de 2017. Para ela, a produção é fácil de conciliar com a novela, uma vez que é gravada na sua casa.

